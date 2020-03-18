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Водитель без маски и куча людей в маршрутках: эксклюзивные фото и видео "карантина" в Киеве

среда, 18 марта 2020, 09:50
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Фото: Александр Гончаров

В Киеве, несмотря на введение жестких ограничительных мер из-за смертельного коронавируса, люди продолжают пользоваться междугородними маршрутками, а также нарушают правила карантина в городском общественном транспорте.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров, который проверил лично то, как люди отнеслись к рекомендациям властей.

Так, он рассказал, что в городских маршрутках почти все пассажиры ездят без защитных масок. Кроме того, не соблюдается и требование карантина о том, чтобы в одной маршрутке одновременно не находилось больше десяти человек.

Кроме того, работают и междугородние маршрутки, но нелегально. Когда наш корреспондент попытался снять нарушителя на камеру, тот начал ему угрожать физической расправой.

Один из кондукторов общественного транспорта рассказал, что недавно салон был забит, невозможно было пройти по салону. При этом он признался, что пассажиров не считает.

"Нам пришла СМС, что с 12:00 возить по 20 человек", - говорит кондуктор.

Также удивило то, что водители ездят без защитных масок. По их словам, масок им просто не выдали.

При этом нарушают режим карантина не только маршрутчики, но и водители другого общественного транспорта.

Судя по всему, люди просто не имеют выбора и идут на нарушение режима карантина, так как у них нет другой возможности добраться до работы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на центральном железнодорожном вокзале Киева утром 18 марта после введения карантина продолжают работать торговые точки на втором этаже.

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