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Приехала из Италии: в еще одной области Украины обнаружили серьезное подозрение на коронавирус

среда, 18 марта 2020, 18:58
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В среду, 18 марта, в Черниговской области в больницу доставили женщину с подозрением на заражение коронавирусом, которая недавно вернулась из Италии.

Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

"Полчаса назад в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставлена женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием. По имеющейся информации, она недавно вернулась из Италии", – пишет Прокопенко.

По его словам, пациентку изолировали в бокс инфекционного отделения. У нее взяли взяли анализы и направили в референс-лабораторию в Киеве для проведения теста на Covid-19.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на утро среды, 18 марта, в Украине лабораторно были подтверждены 14 случаев коронавируса COVID-19, из них 2 летальных.

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