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Транспортный карантин в Киеве породил гигантские очереди на маршрутки, фото

среда, 18 марта 2020, 10:36
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С 18 марта в Киеве начали действовать ограничительные меры по перевозкам людей в общественном транспорте, которые никак не соблюдают перевозчики.

В сети показали, что в маршрутных такси, а также в троллейбусах и трамваях перевозят большее число людей, чем положено нормами карантина.

Фото: Клуб Коренного Киевлянина, Facebook

По условиям карантина, с 18 марта в маршрутках одновременно не могут передвигаться более десяти пассажиров, а в автобусах, троллейбусах и трамваях - не более 20.

Фото: Клуб Коренного Киевлянина, Facebook

Кроме того, не соблюдаются меры безопасности и на остановках общественного транспорта. Людей просили не собираться в огромные очереди, но они благополучно нарушают данные рекомендации.

Фото: Клуб Коренного Киевлянина, Facebook

Такие очереди вызваны тем, что в столице с 17 марта прекратило работу метро.

Фото: Юрий Богданов, Facebook

В то же время кондукторы говорят, что ограничение по количеству пассажиров они будут соблюдать с 12:00.

Детальнее о ситуации в городе читайте в материале "Апострофа": Водитель без маски и куча людей в маршрутках: эксклюзивные фото и видео "карантина" в Киеве.

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