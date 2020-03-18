Транспортный карантин в Киеве породил гигантские очереди на маршрутки, фото

С 18 марта в Киеве начали действовать ограничительные меры по перевозкам людей в общественном транспорте, которые никак не соблюдают перевозчики.
В сети показали, что в маршрутных такси, а также в троллейбусах и трамваях перевозят большее число людей, чем положено нормами карантина.
По условиям карантина, с 18 марта в маршрутках одновременно не могут передвигаться более десяти пассажиров, а в автобусах, троллейбусах и трамваях - не более 20.
Кроме того, не соблюдаются меры безопасности и на остановках общественного транспорта. Людей просили не собираться в огромные очереди, но они благополучно нарушают данные рекомендации.
Такие очереди вызваны тем, что в столице с 17 марта прекратило работу метро.
В то же время кондукторы говорят, что ограничение по количеству пассажиров они будут соблюдать с 12:00.
Детальнее о ситуации в городе читайте в материале "Апострофа": Водитель без маски и куча людей в маршрутках: эксклюзивные фото и видео "карантина" в Киеве.