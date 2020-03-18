В Польше покончил с собой зараженный коронавирусом врач: фото

В Польше наложил на себя руки профессор, консультант гинекологии и акушерства Войцех Ракита. Известно, что он был заражен коронавирусом.

По данным польской прессы, профессор умер в больнице в Кельце, ему было 54 года.

С 2012 года Ракита руководил клиникой гинекологии и акушерства, а также был воеводским консультантом по гинекологии и акушерству.

На прошлой неделе профессор вернулся в Польшу с зарубежного отдыха, после чего у него выявили коронавирус. В больнице говорят, что перед смертью он не контактировал с пациентами.

По состоянию на 18 марта в Польше известно о 246 инфицированных коронавирусом.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обратилось к гражданам по случаю распространения смертельного коронавируса.