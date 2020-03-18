RU  UA  EN

среда, 18 марта
  • НБУ:USD 27.20
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 марта

15:32
Песенный конкурс Евровидение-2020 не состоится: главное Lime
15:24
Раду охватила паника из-за первого случая коронавируса среди депутатов: что происходит
15:24
8 бесплатных онлайн-курсов и лекций, которыми можно занять себя на карантине Lime
15:05
На фоне Европы, в Украине ситуация с антисемитизмом оптимистичнее - президент ЕКУ Борис Ложкин
14:59
В Польше покончил с собой зараженный коронавирусом врач: фото
14:35
Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов передал аппарат ИВЛ в инфекционную больницу Одессы
14:28
В Одессе со стрельбой задержали банду грабителей: фото и видео спецоперации
14:23
Муж Регины Тодоренко признался жене и сыну в любви, но толкать романтические речи он точно не мастер Lime
13:59
Сколько стоит такси в Киеве с началом карантина: цены и маршруты
13:55
Смерть 33-летней украинки от коронавируса: в больнице ответили на обвинения
13:48
18-летняя Билли Айлиш обратилась к фанатам с очень взрослым посланием по поводу коронавируса Lime
13:29
Украина заморозила призыв в армию: назван срок
Все новости

В Польше покончил с собой зараженный коронавирусом врач: фото

среда, 18 марта 2020, 14:59
переглянути новину українською

В Польше наложил на себя руки профессор, консультант гинекологии и акушерства Войцех Ракита. Известно, что он был заражен коронавирусом.

По данным польской прессы, профессор умер в больнице в Кельце, ему было 54 года.

С 2012 года Ракита руководил клиникой гинекологии и акушерства, а также был воеводским консультантом по гинекологии и акушерству.

На прошлой неделе профессор вернулся в Польшу с зарубежного отдыха, после чего у него выявили коронавирус. В больнице говорят, что перед смертью он не контактировал с пациентами.

По состоянию на 18 марта в Польше известно о 246 инфицированных коронавирусом.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обратилось к гражданам по случаю распространения смертельного коронавируса.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: