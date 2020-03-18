Торговля идет полным ходом: что происходит на центральном вокзале Киева при карантине, видео

На центральном железнодорожном вокзале Киева утром 18 марта после введения карантина продолжают работать торговые точки на втором этаже.
Видео с вокзала опубликовал в своем Facebook корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.
"Торговля идет полным ходом", - отметил он в комментарии.
На вокзале непривычно мало людей. Также корреспондент обратил внимание, что персонал вокзала ходит без масок.
Напомним, "Укрзализныця" с 18 марта временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения.
Как сообщал "Апостроф", после введения карантина украинцы массово сдают билеты на поезда.
Ранее Украина приостановила железнодорожное сообщение с Польшей.
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