Торговля идет полным ходом: что происходит на центральном вокзале Киева при карантине, видео

На центральном железнодорожном вокзале Киева утром 18 марта после введения карантина продолжают работать торговые точки на втором этаже.

Видео с вокзала опубликовал в своем Facebook корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

"Торговля идет полным ходом", - отметил он в комментарии.

На вокзале непривычно мало людей. Также корреспондент обратил внимание, что персонал вокзала ходит без масок.

Напомним, "Укрзализныця" с 18 марта временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения.

Как сообщал "Апостроф", после введения карантина украинцы массово сдают билеты на поезда.

Ранее Украина приостановила железнодорожное сообщение с Польшей.

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