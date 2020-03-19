Беременная девушка известного футболиста следом за ним подхватила коронавирус: фото

Девушка защитника итальянского "Ювентуса" Даниеле Ругани журналистка Микела Персико заразилась от футболиста смертельным коронавирусом и теперь переживает за здоровье ребенка.

Как рассказала сама Персико на своей странице в Instagram, она заразилась от футболиста COVID-19 на четвертом месяце беременности.

"Даже говорить об этом не могу, остается только ждать. Надеюсь, вирус не повлияет на ребенка. Врачи уверяют, что проблем не будет, но мне все равно очень страшно.

Я надеялась, что объявление о беременности станет для нас счастливым моментом, мы ждали подходящего времени. Но я уверена, что все будет хорошо", - отметила она.

Напомним, что коронавирус также диагностировали у одноклубника Ругани - Блеза Матюиди.