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Беременная девушка известного футболиста следом за ним подхватила коронавирус: фото

четверг, 19 марта 2020, 14:43
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Девушка защитника итальянского "Ювентуса" Даниеле Ругани журналистка Микела Персико заразилась от футболиста смертельным коронавирусом и теперь переживает за здоровье ребенка.

Как рассказала сама Персико на своей странице в Instagram, она заразилась от футболиста COVID-19 на четвертом месяце беременности.

"Даже говорить об этом не могу, остается только ждать. Надеюсь, вирус не повлияет на ребенка. Врачи уверяют, что проблем не будет, но мне все равно очень страшно.

Я надеялась, что объявление о беременности станет для нас счастливым моментом, мы ждали подходящего времени. Но я уверена, что все будет хорошо", - отметила она.

Напомним, что коронавирус также диагностировали у одноклубника Ругани - Блеза Матюиди.

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