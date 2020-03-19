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Будет еще тяжелее: Меркель обратилась к немцам с сильным заявлением из-за коронавируса

четверг, 19 марта 2020, 07:59
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Смертельный коронавирус требует серьезной солидарности от жителей Германии впервые со времен окончания Второй мировой войны. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

В своем обращении к народу она подчеркнула, что ближайшие недели для Германии будут еще тяжелее, чем сейчас.

"Коронавирус драматичным образом сейчас изменяет жизнь в нашей стране. Наши представления о нормальности, об общественной жизни, социальном сосуществовании - все это подвергается испытаниям, как никогда прежде", - отметила Меркель.

При этом канцлер уверена, что Германия справится с этой проблемой, если все граждане примут ее как свою.

"Поэтому позвольте мне сказать, что это серьезно. Отнеситесь к этому серьезно. Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", - добавила она.

По словам Меркель, в стране ввели меры, которые не вводились никогда в истории.

"Мы все должны найти способы выразить симпатию и дружеское отношение, - использовать скайп, телефонные звонки, электронную почту, возможно, снова писать письма, ведь почта доставляется", - говорит она.

Для победы над коронавирусом Германия должна объединиться, а жители страны должны отнестись к проблеме максимально серьезно, считает Меркель.

"Я хочу сегодня поблагодарить и тех, кого редко благодарят: кассиров в супермаркетах, и тех, кто заполняет полки товарами - спасибо вам", - резюмировала она.

Отметим, что по состоянию на утро 19 марта в Германии заразилось 12 327 человек, умерли 28.

Напомним, что в Киеве вступили в силу жесткие ограничения карантина, введенного из-за угрозы коронавируса.

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