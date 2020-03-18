Опасен для детей: в ВОЗ сделали новое заявление об угрозе коронавируса

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что дети могут тяжело болеть коронавирусом Covid-19.

Об этом заявил доктор Майк Райан во время брифинга.

По его словам, в Южной Корее 20% умерших были моложе 60 лет.

"Поэтому не совсем правильно думать, что в зоне риска только пожилые люди", - сказал он.

Доктор Мария Ван Керхове рассказала, что дети в основном легче болеют коронавирусом, но последние исследования показали, что были зафиксированы и случаи тяжелого течения болезни. Один ребенок в Китае умер.

"Симптомы детей похожи на симптомы взрослых. Это высокая температура, сухой кашель, усталость, боль в мышцах", - сказала она.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Италии был установлен новый рекорд смертей от коронавируса за одни сутки – умерло 475 человек.