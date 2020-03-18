Безлюдные улицы и закрытое метро: как Киев пережил первый день карантина, эксклюзивные фото

В среду, 18 марта, в Киеве вступили в силу жесткие ограничения карантина, введенного из-за угрозы коронавируса.

Фотокорреспондент "Апострофа" следил за тем, как жила столица в "закрытом" режиме.

Как можно увидеть на снимках, во многих центральных местах Киева людей было намного меньше чем обычно. Опустели даже Крещатик и Майдан Незалежности, не говоря уже о закрытых метро и торговых центрах.

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Напомним, для помощи медикам, которые оказались не в состоянии добраться до мест работы в Киеве в условиях карантина, местные водители организовали специальный чат в Viber.

Подробнее о том, к чему привело введение транспортных ограничений в связи с карантином читайте в материале "Апострофа": Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин.