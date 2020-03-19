Хоть что-то хорошее: ученые нашли положительные последствия коронавируса

Западные специалисты нашли позитивный след в пандемии коронавируса, которая охватила всю планету и ежедневно убивает сотни людей. По данным ученых, из-за коронавируса воздух в мире стал чище.

Как пишет западная пресса, уровень угарного газа по сравнению с прошлым годом упал на 50%.

Это связано с тем, что мировое производство активно снижается, а вместе с ним снижаются выбросы заводов и фабрик, авиа - и автотранспорта. Дело в том, что практически во всех пораженных вирусом государствах введены серьезные ограничительные меры. В некоторых и вовсе людям запрещают выходить на улицы без особой надобности. Также в большинстве государств ограничено движение транспорта и отменено авиасообщение.

При этом специалисты предупреждают, что после окончания пандемии уровень загрязнения вновь резко возрастет.

Подробнее о том, к чему привело введение транспортных ограничений в связи с карантином читайте в материале "Апострофа": Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин.