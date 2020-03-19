Жаль, что нет смертной казни: доктор Комаровский показал фото защитного костюма для украинских медиков

Известный врач Евгений Комаровский обрушился с критикой в адрес украинских властей, которые халатно отнеслись к проблеме коронавируса и не снабдили медиков необходимыми средствами защиты.

На своей странице Facebook он опубликовал скриншот обращения от одного из медицинских работников. Его автор пожаловался на то, что в больницы доставили защитные костюмы и респираторы ужасного качества, в которых невозможно защититься от вируса.

"Когда все это кончится вы, может быть поймете, что ни за какие деньги нельзя срочно накупить хороших врачей и медсестер.

С необходимости защиты медработников я предпринял попытку давать советы, но поскольку реакции на это не последовало, сразу понял, что советник для власти из меня не получится. Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть!" - пишет Комаровский.

По словам врача, каждый городской голова должен лично посетить инфекционное отделение на подвластной ему территории и оценить качество средств индивидуальной зашиты.

"Боже, как же я этих ворюг ненавижу…" - добавил он.

Также в комментариях Комаровский усомнился в том, что тесты, аппараты ИВЛ и лекарства, которые получат украинские больницы, будут лучшего качества.

В комментариях люди возмутились такими действиями властей и выразили свое недовольство.

"Какой кошмар. В такие времена жалеешь, что у нас нет смертной казни...", "Не пуганные чиновники. Они ещё не поняли, что им от этой заразы без наших врачей и бежать то некуда. И деньги не помогут ворованные. Весь мир закрыт. Рубят мост под собой над пропастью..." - пишут они.

Напомним, что Комаровский дал ряд советов, как пользоваться мобильным телефоном, чтобы не заразиться смертельным коронавирусом, от которого в Украине уже умерли два человека.