Карантин в Одессе: пенсионерка швырнула кирпич в троллейбус

В Одессе с введением карантина из-за коронавируса и соответствующих ограничений для транспорта на улицах возникают достаточно острые конфликты: одна из недовольных пассажирок даже бросила в стекло троллейбуса кирпич.

Об этом сообщили в КП "Одесгорэлектротранс".

Всего по состоянию на 12:00 19 марта, недовольные пассажиры 78 раз блокировали движение трамваев и троллейбусов.

Кирпич в стекло троллейбуса на маршруте №7 бросила пенсионерка. Стекло, по словам представителя предприятия, выдержало. Также сообщается о том, что женщину-водителя трамвая №7 побили.

Заместитель директора департамента транспорта Одессы Сергей Щербань сообщил, что 19 марта на дороги вышло уже 75% маршруток, в то время как днем ранее – всего 50%.

"У нас на сегодня нет информации о блокировании маршруток, однако есть данные об угрозах водителям. В настоящее время вместе с ОГА ведем переговоры о доставке иногородних водителей в Одессу и обратно после смены", – отметил он.

Напомним, в соответствии с правилами карантина водители в Одессе и других городах Украины не должны везти больше 10 человек за раз. Из-за этого регулярно возникают конфликтные ситуации, а пассажиры пытаются зайти в салоны трамваев и троллейбусов несмотря на отказ водителей ехать дальше.

Напомним, подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин.