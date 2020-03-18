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Безумие от коронавируса: появились новые забавные фотожабы на карантин в Украине

среда, 18 марта 2020, 08:30
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В то время как Украину закрыли на карантин пользователей сети не покидает позитив: в интернете начали появляться смешные фотожабы связанные с коронавирусом в стране.

Картинки разместили в социальных сетях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 марта выступил с обращением по карантину и коронавирусу, в котором перечислил меры, которые вводятся в стране в связи с угрозой эпидемии.

Отметим, 17 марта прекратили свою работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра. Это связано с распространением смертельного коронавируса.

Однако ветки столичного метрополитена продублировали маршруты общественного транспорта.

Как сообщал "Апостроф", в то время как в Украине ввели штрафы более 1200 долларов за нарушение карантина из-за пандемии коронавируса, то в некоторый странах штрафуют на миллион долларов.

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