У людей сдают нервы: в Одессе перекрыли дорогу из-за карантина в транспорте, фото и видео

С 19 марта в Одессе ввели ограничения по передвижению пассажиров в общественном транспорте, что вызвало массу недовольства от местного населения.

Так, в вагоне трамвая с этого дня нельзя перевозить одновременно больше 10 человек. Если правило нарушается, подвижной состав останавливается.

Как пишут местные СМИ, несмотря на такие ограничения люди пытаются попасть в трамваи толпой, а при явном превышении количества пассажиров отказываются выходить.

Из-за этого на улице Марсельской утром образовалась пробка из 15 трамваев. Между людьми здесь возникла словесная перепалка.

Неспокойно и на улице Офицерской. Здесь люди перекрыли движение трамвая № 3, выражая свое недовольство происходящим.

Автор видео рассказал, что сразу семь вагонов проехали мимо пассажиров и не открыли двери, ведь в них в то время уже находилось по 10 человек. После таких действий люди вышли рельсы и заблокировали движение.

Подробнее о том, к чему привело введение транспортных ограничений в связи с карантином читайте в материале "Апострофа": Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин.