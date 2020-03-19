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Утро в "аду": в сети показали фото гигантских очередей на остановках Киева

четверг, 19 марта 2020, 10:20
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В Киеве из-за введенного карантина на остановках общественного транспорта возникают огромные очереди на автобусы.

Как пишет dtp.kiev.ua в Facebook, особо острой остается ситуация на конечных остановках спальных районов. Там в очередях стоят сотни человек, которые попросту не могут добраться на работу из-за закрытия метро.

В частности, здесь показали фотографию остановки на улице Ревуцкого. В очереди люди стоят на автобус №220.

Также свежие фотографии с городских остановок общественного транспорта опубликовали на Telegram-канале "Киев сейчас".

Подробнее о том, к чему привело введение транспортных ограничений в связи с карантином читайте в материале "Апострофа": Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин.

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