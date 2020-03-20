Диктатура во время чумы: в МВД назвали жесткие меры для борьбы в Украине с коронавирусом

В Украине в ближайшие дни должен быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за массового распространения смертельного коронавируса.

Об этом в Facebook написал советник главы МВД Иван Варченко.

По его словам, в стране быстро активное и ответственное меньшинство людей превратится в решающее большинство, что заставит остальных осознать серьезность угрозы.

"Прекратятся шутки, смех и политическая истерика по поводу коронавируса. Для этого не нужны будут колонны катафалков в нашей стране", - пишет он.

Варченко отметил, что в Украине нужно установить особый порядок распределения продуктов питания. Кроме того, оперативные штабы по противодействию пандемии получат право на быстрое устранение руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений, в случае ненадлежащего исполнения ими задач.

"Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. В крайнем случае - граждане в аптеку или до продуктового магазина", - добавил он.

Также советник главы МВД не исключил, что большинство граждан заставят сидеть дома, а нарушителей режима будут штрафовать.

"Дети не будут гулять по улицам и паркам. Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам. Будет устанавливаться комендантский час", - пишет Варченко.

По его словам, в Украине резко сократиться расчет наличными средствами, оплатить в магазинах можно будет только картой.

"Таким образом будет прервано распространения болезни. Китаю это удалось. Должно получиться и в демократической Европе, и в Украине. Поражение демократии? Нет! Победа здравого смысла!" - резюмировал он.

Напомним, что после того как в Днепропетровской области 19 марта подтвердили два случая заражения коронавирусом, в Черновцах был подтвержден диагноз COVID-19 у пяти человек.