В Украине могут ужесточить карантин из-за коронавируса

В Украине из-за вспышки коронавируса COVID-19 могут еще больше ужесточить карантинные меры.

Об этом в эфире телепрограммы "Право на владу" заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Украина только перестраивается. Мы только начинаем вводить карантин. В дальнейшем он может быть еще более жестким", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в стране уже зафиксированы случаи, когда люди заразились непосредственно внутри страны.

"Поэтому нам нужно мобилизоваться, чтобы получить позитивный результат всех превентивных мер, которые мы вводим", - призвал главный санврач.

Как ранее сообщал "Апостроф", 19 марта в Днепропетровской области диагностировали заражения коронавирусом у двоих украинцев. Теперь всего в Украине 21 случай коронавируса.