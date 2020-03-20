На Буковине коронавирус заразил еще 5 человек

После того как в Днепропетровской области 19 марта подтвердили два случая заражения коронавирусом, в Черновцах был подтвержден диагноз COVID-19 у пяти человек.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Отмечают, что пациенты изолированы, их состояние стабильное.





19 марта в Украине были подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, в том числе и новый случай заражения COVID-19 в Киеве.

Позже стало известно о еще одном случае инфицирования вирусом в Киеве. О нем написал мэр столицы Виталий Кличко в соцсети.

19 марта в стране подтвердились 11 диагнозов. Сейчас в Украине 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Как сообщал "Апостроф", все трое умерших от COVID-19 в стране - это женщины.