RU  UA  EN

пятница, 20 марта
  • НБУ:USD 27.60
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 марта

00:08
На Буковине коронавирус заразил еще 5 человек

19 марта

23:44
В Украине могут ужесточить карантин из-за коронавируса
23:15
ВСУ понесли потери на Донбассе: солдат погиб от пули снайпера
22:52
Похоже на 2014-й: стало известно об упаднических настроениях в оккупированном Донецке из-за коронавируса
22:25
В Житомире разразился громкий скандал из-за зараженного коронавирусом
21:54
Три жертвы от коронавируса в Украине: что о них известно
21:28
Скрутили турки: появились видео с украинками, застрявшими в аэропорту Стамбула
21:00
Коронавирус под Днепром: появились первые подробности о зараженных
20:41
Не дождалась теста: в Украине новая жертва коронавируса
20:19
Замкнутый круг: стало известно о серьезной проблеме в оккупированном Донецке из-за коронавируса
20:18
Люди показывают в сети аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить Lime
20:03
Коронавирус поразил еще одну область в Украине: опубликована актуальная карта
Все новости

На Буковине коронавирус заразил еще 5 человек

пятница, 20 марта 2020, 00:08
переглянути новину українською

После того как в Днепропетровской области 19 марта подтвердили два случая заражения коронавирусом, в Черновцах был подтвержден диагноз COVID-19 у пяти человек.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Отмечают, что пациенты изолированы, их состояние стабильное.


19 марта в Украине были подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, в том числе и новый случай заражения COVID-19 в Киеве.

Позже стало известно о еще одном случае инфицирования вирусом в Киеве. О нем написал мэр столицы Виталий Кличко в соцсети.

19 марта в стране подтвердились 11 диагнозов. Сейчас в Украине 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Как сообщал "Апостроф", все трое умерших от COVID-19 в стране - это женщины.

Фотогалереи

Все
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру

Читайте также

Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса

Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса

Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус

Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: