Гигантские очереди и бездействие полиции: свежие фото и видео транспортного "ада" в Киеве

20 марта ситуация с движением общественного транспорта в Киеве не изменилась: тут по-прежнему собираются огромные очереди пассажиров, а полицейские никак не наказывают водителей за нарушение режима перевозки граждан.

Как пишет в Facebook Евгений Карловский, в городе творится настоящий транспортный апокалипсис.

По его словам, ранним утром собралась огромная очередь возле станции метро Черниговской на автобусной остановке. Здесь присутствует большое число бойцов Нацгвардии и полицейских, которые проводят "разъяснительные работы".

"Сегодня увеличили количество представителей Национальной гвардии и Национальной полиции, вместо того, чтоб увеличить количество единиц жизненно важного 118 автобуса", - пишет он.

По его словам, очередь на автобус лично формируют представители Нацгвардии и полиции. Всего на маршрут вышло 5 единиц транспорта.

При этом, как пишет киевлянин, маршрутные такси ездят забитые битком, а полиция никак не реагирует.

"Тем временем, 118 проехал только один и пустили туда 20 людей. Избирательный принцип - ложный путь, пораждающий социальную несправедливость", - отметил он.

По состоянию на 8:00 очередь на 118 автобус достигла дороги, а за час здесь проехало только два автобуса. Спустя 15 минут прибыл и третий автобус, в который пустили 20 человек.

Напомним, что Кабинет министров допускает возможность продления карантина до конца апреля.