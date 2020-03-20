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Появились новые данные про семейную пару из Днепра, подцепившую коронавирус

пятница, 20 марта 2020, 10:58
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Появились подробности о первых случаях заражения коронавирусом в Днепропетровской области. Выяснилось, что вирус подхватила семейная пара из Днепра, которая недавно вернулась из Франции.

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, пациенты обратились в больницу самостоятельно.

В данный момент инфицированные находятся в инфекционных боксах. По состоянию на утро 20 марта повышенной температуры у них нет, состояние стабильное.

Бондаренко отмечает, что инфекционная больница оборудована всеми аппаратами, также здесь есть все медикаменты и необходимые средства защиты.

В ОГА заявили, что в Днепропетровской области создали две госпитальные базы: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница, которые рассчитаны на 430 коек.

19 марта в стране подтвердились 11 диагнозов. Сейчас в Украине 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Как сообщал "Апостроф", все трое умерших от COVID-19 в стране - это женщины.

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