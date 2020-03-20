В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка: что про нее известно

В четверг, 19 марта, стало известно о смерти еще одной украинки в Италии от коронавируса, которым в Украине заразились уже 27 человек.

Об этом сообщает глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на Facebook-странице.

По его словам, трагедия произошла в провинции Бергамо. Информацию в МИД пока не подтвердили. Известно, что женщина - Галина из Львовской области. В Италии жила в городе Романо ди Ломбардия.

"Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии. Вечная память и соболезнования родным. P.S. В комментариях сообщают, что это уже шестая (!!!) смерть от коронавируса в нашей общине в Италии", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Италии умерла украинка Раиса Малышева.