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В Ивано-Франковске заявили о большом числе подозрений на коронавирус: требуют ввести режим ЧС

пятница, 20 марта 2020, 14:25
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В областной инфекционной больнице Ивано-Франковска по состоянию на 20 марта оказались 15 человек с подозрением на коронавирус.

Такое заявление сделал городской голова Руслан Марцинкив. По его словам, это связано с тем, что население пренебрегает карантинным мерами: гуляют, отдыхают компаниями, злоупотребляющими алкоголем.

Мэр города в очередной раз попросил жителей не выходить на улицу без крайней необходимости и призвал их сохранять режим карантина.

Также он попросил людей, которые недавно вернулись из других стран, оставаться в самоизоляции, чтобы не подвергать других людей опасности.

В связи со сложившейся ситуацией город призывает правительство ввести режим чрезвычайного положения.

"Сегодня нужны жесткие меры с привлечением правоохранительных органов и Нацгвардии", - считает Марцинкив.

В частности, он предложил пускать в аптеки и магазины до 10 человек, чтобы не было толп людей.

Напомним, что в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 19 марта в Ивано-Франковске умерла женщина, зараженная коронавирусом.

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