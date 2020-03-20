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Зараженных намного больше: известный врач рассказала, когда ждать в Украине новую волну коронавируса

пятница, 20 марта 2020, 08:28
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Количество инфицированных коронавирусом в Украине значительно больше, чем в официальной статистике.

Такое заявление в эфире программы "Право на власть" сделала инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

По ее словам, сейчас Украина практически ничего не знает о новом вирусе. Таким образом, страна готовилась к эпидемии только путем минимизации рисков заражения.

"Мы переживаем 2-ю пандемию. Первая была в 2009-2010 годах пандемия гриппа. Но с такой пандемией ни наше поколение, ни предыдущее не сталкивалось. Возможно это было 100 лет назад пандемия испанского гриппа. Поэтому все меняется очень быстро. Наши знания о возбудителе, его свойствах. Его спрогнозировать очень сложно... Пандемия была объявлена ВОЗ, чтобы страны готовились. Как мы можем подготовиться, когда мы ничего толком не знаем об этом вирусе. Когда нет ни средств специфического лечения и профилактики. Мы можем подготовиться только путем минимизации рисков заражения, путем ограничительных мероприятий... Единственное, что на данный момент понятно, что он в Украине есть. Для меня понятно, что количество инфицированных гораздо больше, чем в официальной статистике, но это во всем мире так", - отметила она.

По мнению Голубовской, осенью 2020 года волна распространения коронавируса может быть куда более серьезной.

"Если говорить о прогнозе, я например надеялась, что сейчас будет тепло и так как это сезонная инфекция, распространение должно немного смягчиться. А потом в сентябре-октябре будет вторая волна, как при испанке и гриппе 2009-2010 года. Вторая волна, как правило, сильней. Однако эксперты ВОЗ заявили, что не будет никакого снижения заболеваемости летом. А это уже совсем другая история", - отметила она.

Напомним, что в Украине в ближайшие дни должен быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за массового распространения смертельного коронавируса.

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