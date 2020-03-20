"Фейкометы" против Украины: кто и зачем сеет панику вокруг коронавируса

Введенные в Украине жесткие меры в связи с коронавирусом, независимо от своей эффективности в предотвращении распространения пресловутой болезни, имеют своим следствием существенный, и что главное, почти мгновенный негативный эффект. А именно - они создают атмосферу тревоги и неопределенности. Которая, к сожалению, является прекрасной средой для размножения различных вирусов. Правда, не биологических, а информационных. "Апостроф" решил разобраться, откуда берутся "фейки" о коронавирусе и как им противостоять.

Дезинфекция с небес и другие примеры абсурда

Сразу же после появления первых новостей о вспышке новой болезни в Китае, по мировому, в том числе и по украинскому информационному пространству прокатились волны фейков разного уровня фантасмагоричности. С появлением в Украине первых больных, а также сообщений о первых смертях от коронавируса эти волны превратились в настоящий шторм. И даже до тех украинцев, которые тщательно "фильтруют" ленту новостей в соцсетях и читают только надежные СМИ, регулярно долетают всплески этого шторма. А то, что начало и - главное - продолжает твориться в различных телеграмм-каналах и пабликах а-ля "Подслушано в нашем райцентре" в Facebook, напоминает полноценную истерию.

Самым заметным, хотя и наименее вредным фейком, который уже успел обрасти волной шуток и мемов, касается якобы "распыление дезинфицирующих средств с вертолетов над Киевом/Черновцами/Харьковом/впишите название вашего города". Тем не менее, совсем другого уровня были посты, которые создали "паникерский" фон в соцсетях.

О всей серьезности ситуации свидетельствует то, что на эту проблему обратил внимание президент Владимир Зеленский. "Гораздо быстрее вируса распространяются фейки к нему. Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине - это ложь. В очередной раз призываю всех украинцев: доверяйте только официальным источникам информации - официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады, Офиса президента Украины", - сказал президент.

Тем не менее, количество жертв интернет-лжи в Украине стремительно растет, ведь этим занимаются целые команды специалистов. Изобретать велосипед организаторы коронавирусной информ-истерии не стали. Фейки вбрасываются по классической схеме. Сначала пишется новость на сайте-"однодневке". Главное в ней - красноречивый заголовок. Яркие примеры из сети: "М03 сообщил официальные данные: в Украине более 200 000 заболевших (что характерно, в заголовке не аббревиатура Министерства здравоохранения, а сочетание буквы М и цифр 0 и 3. Это делается для того, чтобы обойти фильтры поисковиков, которые предназначены отсеивать ложные сообщения), "Порошенко привез 1 миллион бесплатных тестов, а Зеленский продает их по 350 гривен", "Статистика заболевших в Украине шокируют. Выбирай свой город по ссылке и узнай правду ". Текст может полностью не соответствовать заголовке, или давать ссылки на такой "супер-надежный источник" как анонимный телеграмм-канал с названием, похожим на название какого-то более или менее известного СМИ (например - One News Украина), который в свою очередь отсылает на другой телеграмм-канал, и так до бесконечности. Впрочем, люди на это ведутся: львиная доля читать просмотрит только заголовок, и то репощенный в соцсетях, и этого будет достаточно для паники.

В целом, с подобной "накачкой" растерянности и смятения Украина уже сталкивалась не так давно. А именно - во время скандальных событий в Новых Санжарах. Но если во время прибытия "уханьского рейса" мы имели дело с централизованной информационной кампанией, направленной на дискредитацию украинской власти, то карантинная истерия - хаотичная и децентрализованная. Что значительно усложняет поиск ответа на вопрос о том, кто же является ее заказчиком.

Опять за всем стоят "злые русские"?

В первую очередь подозрения падают на Россию. В конце концов, к гибридным атакам со стороны россиян Украине не привыкать. Впрочем, пусть и полностью исключать россиян нельзя, но полностью вешать на них вину все же не стоит. Ведь, как пояснил "Апострофу" на правах анонимности специалист по информационным операциям, очень часто в таких случаях включаются и "полезные идиоты". "Сложности в том, что отличить качественно созданный фейковый аккаунт от реального очень сложно - боты сами постят себе всевозможные штуки, сбрасывают картинки, вступают в группы и френдятся. Соответственно отличить напуганного паникой настоящего Ивана, который репостит всяческую пургу просто так, и некоего "Ивана из ФСБ", который сознательно сеет панику, очень трудно. Поэтому далеко не всегда то, в чем мы обвиняем россиян, делают именно они, а не местные дурачки или внутренние игроки", - отметил специалист по информационным войнам в соцсетях.

Учитывая, что рынок "ботоферм" в Украине очень развит, и в среднем цена на их услуги не слишком высокая, соблазн воспользоваться ими очень велика. И неважно, что карантин в Украине объявили довольно неожиданно, и времени подготовить сети ботов заранее не было. Как пояснил "Апострофу" анонимный специалист. "Если имеется определенное количество ЛОМов и завязанные на них боты, вбросить вместе с их постоянными темами "накрутки" несколько постов о коронавирусе - дело нескольких минут. Главное, чтобы был соответствующий заказ".

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Не стоит забывать, что общественная тревога вокруг карантина создает прекрасные возможности как для расшатывания позиций тех, кого надо сбросить с высоких ступеней власти, так и для банального заработка. Прочая информация о "чудо-лекарствах" от коронавируса - первый кандидат на фейковость. К примеру, Amazon недавно удалил более 1000 аккаунтов, через которые распространялись "лекарство" от этой смертельной болезни. И Украина не является исключением из правила (наиболее "предприимчивые" дельцы умудрились спекулировать медицинскими масками, еще когда коронавирус был за тысячи километров от нашей страны), хотя у нас, как всегда, проблема доходит до абсурдных масштабов - вплоть до того, что "противокоронавирусные" препараты рекламируют центральные украинские телеканалы.

Неосвоенный урок Новых Санжар

В общем, у потока "коронавирусных" фейков вполне естественные причины. Но проблема в том, что нашей властью полностью провалена информационная политика. "Утром правительство уверяет нас, что мы все здоровы. А после обеда - что мы все потенциально больные... Карантин без эпидемии - это как одевание медицинских масок на здоровых людей. Потому как изолировать надо больного, но не здорового. Китай ввел карантин. Италия ввела карантин. А для чего Украина вводит карантин? Чтобы люди ходили по улицам и подозревали в прохожих носителей вируса, которых, по заявлениям властей, в стране нет? Наверное, чиновники хотели показать, что готовы к решительным действиям. А на самом деле показали, что либо не понимают ситуацию, или паникуют, или что-то скрывают. Единственное, что удалось донести до людей такими коммуникациями - это то, что доверять правительству точно нельзя. Уроки Новых Санжар никто не усвоил", - отмечает экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Конечно, критиковать власть за плохую коммуникацию - это уже чуть ли не банальность. И поэтому неудивительно, что звучат подозрения в том, что карантин был объявлен не столько ради противостояния вирусу, сколько ради возможности быстро "позакрывать" вопросы, вызывающие большое общественное сопротивление.