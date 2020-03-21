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В Киеве появились новые случаи заражения коронавирусом

суббота, 21 марта 2020, 20:33
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Фото: РБК-Украина

В субботу, 21 марта, в Киеве, где остановили общественный транспорт из-за коронавируса, подтвердили семь новых случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтверждены тесты двух женщин -29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в общей сложности на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

"Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева. Из десяти больных пятеро лечатся в Александрийской клинической больницы столицы. Остальные 5 - находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей", - уточнил мэр.

Кличко также добавил, что результатов еще трех тестов ожидают с дня на день.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото больницы в Киеве, где лежат больные коронавирусом.

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