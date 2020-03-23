RU  UA  EN

понедельник, 23 марта
  • НБУ:USD 27.10
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 марта

12:51
Мадонна разозлила фанов странным видео о коронавирусе - его она записала в ванне с лепестками роз Lime
12:36
Джорджо Армани выкупил полосы 60 итальянских газет и обратился к медикам Lime
11:40
Том Хэнкс рассказал о второй неделе лечения коронавируса и подкинул фанам простой лайфхак Lime
11:26
Его забрал коронавирус: звезда "Трансформеров" и сериала "Доктор Кто" потеряла отца Lime
11:21
Россия пошла на неожиданный шаг в отношении ЛДНР из-за коронавируса: появились подробности
10:03
Харви Вайнштейн заразился коронавирусом и лечится в тюрьме Lime
09:58
Впечатляет: в Испании под коронавирус сделали крупнейшее медучреждение в Европе
07:16
Готовим дома тирамису по рецепту Леси Никитюк: советы и секреты ведущей Lime

22 марта

23:26
Голос країни-10: кто из команды MONATIK’а прошел в прямые эфиры Lime
21:41
Сумасшествие США и выздоровевший Китай: актуальная таблица по коронавирусу
21:11
Коронавирус побежден: счастливые бабушки, которые выздоровели от страшной болезни
20:31
Ангела Меркель ушла на карантин из-за коронавируса: фото
Все новости

Запрет покидать дома и мобилизация армии: что происходит в охваченной коронавирусом Испании

понедельник, 23 марта 2020, 11:22
переглянути новину українською

В Испании из-за смертельного коронавируса ввели чрезвычайное положение, которое предусматривает жесткие меры.

Коронавирус атаковал мир с новой силой, число жертв растет (обновляется)

Так, жителям дали рекомендацию покидать дома только в исключительных случаях, таких как покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу.

Самое большое число инфицированных коронавирусом находится в Мадриде. Из-за этого местные гостиницы заявили о готовности предоставить свои помещения для размещения больных.

Все испанские авиакомпании, общественный, железнодорожный транспорт переходит в режим работы с пониженной нагрузкой.

Из-за сложной ситуации армия приводится в состояние готовности к действию при необходимости. При этом в первый день карантина было выявлено десятки нарушителей. Таким людям грозят штрафы до 600 тысяч евро и даже тюремное заключение сроком до года.

При этом закрывать границы в Испании пока не думают.

Напомним, что на данный момент случаи заражения коронавирусом в Украине обнаружены в семи областях и городе Киеве.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: