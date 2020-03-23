Запрет покидать дома и мобилизация армии: что происходит в охваченной коронавирусом Испании

В Испании из-за смертельного коронавируса ввели чрезвычайное положение, которое предусматривает жесткие меры.

Коронавирус атаковал мир с новой силой, число жертв растет (обновляется)

Так, жителям дали рекомендацию покидать дома только в исключительных случаях, таких как покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу.

Самое большое число инфицированных коронавирусом находится в Мадриде. Из-за этого местные гостиницы заявили о готовности предоставить свои помещения для размещения больных.

Все испанские авиакомпании, общественный, железнодорожный транспорт переходит в режим работы с пониженной нагрузкой.

Из-за сложной ситуации армия приводится в состояние готовности к действию при необходимости. При этом в первый день карантина было выявлено десятки нарушителей. Таким людям грозят штрафы до 600 тысяч евро и даже тюремное заключение сроком до года.

При этом закрывать границы в Испании пока не думают.

Напомним, что на данный момент случаи заражения коронавирусом в Украине обнаружены в семи областях и городе Киеве.