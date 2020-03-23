"Золотые" гречка и борщ: на что больше всего взлетели цены в Украине на фоне коронавируса

Смертельный коронавирус не обошел стороной и Украину, где каждый день фиксируют десятки новых случаев заболеваний. На этом фоне развилась паника, из-за чего люди начали сметать продукты с полок магазинов. Интересно, что с начала пандемии некоторые продукты заметно подорожали.
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Так, в супермаркетах АТБ подорожал ряд товаров. Это связано с тем, что производители начали поднимать цены на свои продукты из-за большого спроса.
Что и на сколько подорожало:
- Сахар - 8%
- Макаронные изделия - 9,5%
- Пшеничная крупа - 11%
- Гречка - 51%.
- Борщевой набор - 35-128%
Кроме того, поднялись цены на овощи и фрукты.
Напомним, что в сети появился онлайн-сервис, который рассчитывает по некоторым общим показателям и опираясь на статистику, ваши шансы умереть от коронавируса.