Что от нас скрывают? Минздрав вторые сутки не дает статистику по коронавирусу

Уже второй день Министерство здравоохранения Украины не публикует официальной информации о числе зараженных смертельным коронавирусом в стране, на что обратили внимание в сети.

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Таким образом, украинцам приходится узнавать о ситуации с распространением вируса не через официальные источники, а чаще всего - из СМИ и заявлений разных чиновников.

При этом остается неизвестной причина, по которой в украинском министерстве взяли такую "информационную паузу". От комментариев в ведомстве пока отказываются.

Тем временем в социальных сетях люди начали паниковать по этому поводу. Они считают, что в министерстве могут скрывать важную информацию от них.

Обновление: в МОЗ пообещали отчитаться о ситуации в стране в 10:00 24 марта.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.