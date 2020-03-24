Результат теста - позитивный: под Киевом у беременной обнаружили коронавирус

Первый случай коронавируса обнаружили в Ирпене (Киевская область).

Об этом сообщил первый заместитель исполняющего обязанности городского головы Ирпеня Александр Маркушин на своей Facebook-странице.

Зараженной COVID-19 стала беременная.

"К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня и он оказался отрицательным", - написал он.

По его словам, результат теста пришел только сегодня.

"К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, которая подозревается в короновирусной болезни", - добавил Маркушин.

Как сообщал "Апостроф", в Украине по состоянию на вечер 24 марта официально зафиксировали 101 случай коронавируса,еще 4 человека заболели COVID-19 в Тернопольской и Киевской областях.