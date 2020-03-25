Чем хантавирус отличается от коронавируса: названы главные симптомы

Не успел мир оправиться от смертельного коронавируса, как в Китае появилась жертва другого инфекционного заболевания - хантавируса. Заразиться им можно при контакте с животными или продуктами их жизнедеятельности.

Как пишут западные специалисты, зараженный хантавирусом может испытывать усталость, лихорадку и мышечные боли, но, в отличие от коронавируса, он не передается от человека к человеку.

При этом врачи отмечают, что в настоящее время хантавирус изучен слабо. И это несмотря на то, что болезнь существует довольно давно.

Кроме усталости, лихорадки и мышечных болей на ранних стадиях, у зараженного хантавирусом позже появляется кашель и одышка. В некоторых случаях вирус способен вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Синдромами этих заболеваний являются сильные головные боли, боли в спине и животе, лихорадка, озноб, тошнота и помутнение зрения.

Отметим, что некоторые из симптомов хантавируса встречаются при заражении коронавирусом, а именно кашель и отдышка.

Детальнее о хантавирусе читайте в материале "Апострофа": Смертность - до 38 процентов: насколько опасен хантавирус и как избежать заболевания