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Смертность - до 38 процентов: насколько опасен хантавирус и как избежать заболевания

среда, 25 марта 2020, 02:07
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Фото: из открытых источников

В Китае мужчина скончался от хантавируса - смертельного заболевания, который переносят грызуны.

Подробно о болезни пишет ресурс Marketwatch.

Хантавирус - это семейство вирусов. В отличие от коронавируса, он не передается от человека человеку. Хантавирусы в Северной и Южной Америке известны как хантавирусы "Нового Света" и могут вызывать хантавирусный легочный синдром (HPS) с такими симптомами, как усталость, лихорадка и мышечные боли на ранних стадиях, а затем кашель и одышка. Другие хантавирусы, известные как хантавирусы "Старого Света", чаще всего встречаются в Европе и Азии и могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (HFRS), с такими симптомами, как сильные головные боли, боли в спине и животе, лихорадка, озноб, тошнота и помутнение зрения. Оба заболевания считаются редкими, но могут быть смертельными.

Вирус в настоящее время изучен слабо. Американский врач Таня Эллиот отмечает, что болезнь существует уже давно, "возможно, столетия", и наиболее распространена в Китае - от 16 до 100 тысяч случаев в год.

Как лечат? Есть ли вакцина?

Нет никакого специального лечения, лекарства или вакцины. Чем раньше инфицированные лица распознаются и попадают в реанимацию, тем лучше. В интенсивной терапии пациенты интубированы и получают кислородную терапию. Пациенты также могут быть подключены к внутривенным капельницам и в крайних случаях требуют диализа. Поэтому органы здравоохранения рекомендуют: если вы были рядом с грызунами и у вас есть симптомы лихорадки, сильных мышечных болей и одышки, немедленно обратитесь к врачу.

Насколько это опасно?

У HPS уровень смертности 38%. При заболевании HFRS умирает от 1 до 15% пациентов. Хотя у некоторых пациентов время выздоровления составляет несколько недель или месяцев, многие полностью выздоравливают без каких либо осложнений.

В США зарегистрировано 728 случаев хантавируса с 1993 по январь 2017 года. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения провела мониторинг вспышки около 100 случаев в Панаме и пришла к выводу, что "не существует значительного риска международного распространения".

Кто больше всего подвержен риску заболеть?

Заболеть может любой человек, вне зависимости от состояния здоровья, после контакта с грызунами, переносящими хантавирус. В США люди, живущие в сельской местности, чаще сталкивались с вирусом.

Как не заразиться или минимизировать риск?

Лучшее, что вы можете сделать, - это максимально избегать контактов с грызунами дома, на работе или за городом. В доме, квартире, гараже или на даче закройте все дыры или щели, которые могут пропустить грызунов. Разместите ловушки. Запечатайте и уберите из легкодоступных мест еду. Санитария является ключевым моментом в профилактике хантавируса.

Очень важно принять меры предосторожности, прежде чем убирать помещение, которое может оказаться местом заражения грызунами. Во-первых, проветрите его, открыв двери и окна не менее чем на 30 минут. Убедитесь, что вы носите резиновые, латексные или виниловые перчатки. Не поднимайте пыль, подметая или пылесося: сначала опрыскайте область возможного заражения дезинфицирующим средством или смесью отбеливателя и воды, и дайте ему впитаться в течение пяти минут. Используйте бумажное полотенце, чтобы собрать мочу и помет и утилизировать их. Наконец, продезинфицируйте предметы, которые могли быть загрязнены грызунами или их мочой и пометом.

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