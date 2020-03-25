Даже не могут найти: всплыли скандальные данные о первом заболевшем коронавирусом под Одессой

Появились подробности о жителе Одесской области, у кого первым в регионе диагностировали смертельный коронавирус. Выяснилось, что 24-летний мужчина недавно прилетел из США.

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Как пишет Telegram-канал "Одесса INFO", об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным полиции, мужчина рассказал, что вернулся на родину 13 марта. На территории США он находился с 29 февраля.

После приезда домой мужчину отправили на самоизоляцию якобы домой, однако медикам он назвал несуществующий адрес проживания.

Таким образом, в данный момент зараженного пациента банально не могут отыскать.

Розыском и уточнением информации занимается полиция.

Напомним, что в Запорожье зафиксированы четыре случая заражения смертельным коронавирусом.