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Вернулись из Египта и Куршевеля: появились детали о заболевших коронавирусом в Запорожье

среда, 25 марта 2020, 12:27
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Фото: Facebook

В Запорожье зафиксированы четыре случая заражения смертельным коронавирусом. Его выявили у местных жителей, которые недавно вернулись из-за границы.

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Как сообщил мэр города Владимир Буряк, инфекцию обнаружили у людей, которые вернулись из Египта и Куршевеля.

"Возраст зараженных - от 41 до 55 лет", - отметил градоначальник.

Также Буряк отметил, что в 14:00 в Запорожье вводится режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, что во время заседания 25 марта Кабинет министров Украины может ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковске уже похоронили 56-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса.

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