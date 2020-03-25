Вернулись из Египта и Куршевеля: появились детали о заболевших коронавирусом в Запорожье

В Запорожье зафиксированы четыре случая заражения смертельным коронавирусом. Его выявили у местных жителей, которые недавно вернулись из-за границы.
Коронавирусом заражены свыше 400 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)
Как сообщил мэр города Владимир Буряк, инфекцию обнаружили у людей, которые вернулись из Египта и Куршевеля.
"Возраст зараженных - от 41 до 55 лет", - отметил градоначальник.
Также Буряк отметил, что в 14:00 в Запорожье вводится режим чрезвычайной ситуации.
Отметим, что во время заседания 25 марта Кабинет министров Украины может ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковске уже похоронили 56-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса.