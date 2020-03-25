Украина прекращает все пассажирские перевозки через границу: названа дата

С 27 марта Украина идет на ужесточенные меры в борьбе с коронавирусом. Так, в стране намерены прекратить любые пассажирские перевозки через границы.

25 марта с таким заявлением во время заседания правительства выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в данный момент Кабмин ведет работу над документом, которым будет урегулирован вопрос.

Таким образом, Украина завершает процедуру эвакуации своих граждан наземным транспортом. Что касается авиасообщения, то в СМИ каждый день появляется информация о возвращении в страну бортов с украинцами. Как это будет происходить после введения такого запрета - пока неизвестно.

Как известно, во время сегодняшнего заседания Кабинета министров было принято решение ввести в Украине режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения смертельным коронавирусом, и ежедневно цифра неумолимо растет. С детальной картой его распространения можно ознакомиться по ссылке.