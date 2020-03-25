В Италии молодая медсестра покончила с собой из-за коронавируса: жуткие детали и фото

В Италии 34-летняя медсестра Даниэла Трецци совершила самоубийство после того, как получила положительный тест на коронавирус.

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Как пишут местные СМИ, Трецци помогала больным в одной из больниц региона Ломбардия.

Знакомые медсестры рассказывают, что она страдала от сильного стресса из-за опасения, что именно она распространила болезнь, когда работала в больнице города Монца в Ломбардии.

В Национальной федерации медсестер Италии уже выразили соболезнования по случаю трагедии.

"Состояние и стресс, которому подвергаются наши специалисты, у всех на глазах", - отметили там.

По данным федерации, неделю назад аналогичный случай произошел в другом итальянском регионе.

Напомним, что лекарства от коронавируса все еще нет, врачи пока только устраняют симптомы.