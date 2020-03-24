Мертвые люди в домах и паника: как коронавирус продолжает "убивать" мир и Украину

Коронавирус из Китая, атаковавший практически весь мир, оказался очень "коварным": у половины тех, кто заражен, нет никаких симптомов, говорят медики. По их словам, это и является главной причиной молниеносного распространения COVID-19. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ситуации в мире и Украине сейчас.

По состоянию на 11:00 общее количество умерших от коронавируса в мире составило 16 587 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 6 077 человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3 160 человека. Всего в мире 382 644 инфицированных, выздоровели 101 898 человека.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (63 927), Соединенные Штаты (46 450), которые вышли на третье место, включая Китай, Испания (35 212), Германия (29 056) и Иран (23 049).

Карта распространения коронавируса (обновляется)

В Китае ситуация значительно улучшилась - роста заболеваемости и смертности практически нет, поэтому власти с 25 марта отменят ограничения на перемещения на въезд и выезд из провинции Хубэй, которая была очагом эпидемии коронавируса.

В административном центре провинции - городе Ухане - ограничения будут сняты 8 апреля. Сейчас в Ухане дезинфицируют метро. Его открывают впервые после почти двухмесячного карантина.

Италия, которая стала лидером по смертности от коронавируса, продолжает жить в условиях карантина. Ситуация особо не меняется - мест в больницах и моргах не хватает, люди паникуют, а медики вынуждены работать без отдыха.

Городские морги в Бергамо заполнены и не вмещают новые трупы, поэтому тела умерших от COVID-2019 пациентов вывозят в соседние города для кремации. Затем урны с прахом привозят обратно и передают родственникам.

Неутешительная ситуация и с состоянием работников больниц - 20% врачей и медсестер из-за постоянного нахождения с инфицированными заразились коронавирусом. Речь идет примерно о 500 медиках.

Испания является одним из лидеров в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Глава автономного сообщества Мадрида Изабель Диаз Аюсо говорит, что большинство жителей столицы окажутся заражены коронавирусом. 8 из 10 человек имеет шанс оказаться на больничной койке.

Врачам выдается по одной защитной маске в день, несмотря на то, что ее можно носить не более двух часов. На днях умерла от коронавируса 32-летняя медсестра, у которой не было никаких хронических заболеваний. В соцсетях появилось множество видео, на которых видно, что в больницах не хватает мест для пациентов.

Более того, в домах престарелых начали находить умерших пациентов, оставленных в их постелях. Обычно тела умерших жителей помещают в холодильные камеры, пока их не заберет похоронная служба. Если причиной смерти стал новый коронавирус, то тела оставляют в постелях до тех пор, пока их не увезет должным образом оборудованный персонал похоронного бюро. Прокуратура уже начала расследование.

Также в Мадриде открыли временный морг в ледовом дворце на площади 1800 кв. м. В понедельник вечером фургоны военно-чрезвычайного подразделения начали туда свозить тела.

В США уже более 46 тыс. подтвержденных случаев коронавируса, но президент страны Дональд Трамп выступил с призывом о необходимости отмены через 15 дней всех ограничений для экономики, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Глава Белого дома в своем Twitter написал, что решение проблемы не может быть худше по последствиям, чем собственно сама проблема. Так же президент США пообещал принять нужное решение после окончания карантина и "пройти этот путь".

Ситуация в Украине

По состоянию на 10:00 в Украине были подтверждены 84 случая заражения коронавирусом COVID-19, официально заявили в Минздраве, но вскоре стало известно о новых случаях. Коронавирусную болезнь выявлено у жителей таких регионов:

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);

Киев - 29 случаев;

Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

Львовская область - 2 случая;

Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный);

Черкасская область - 1 случай.

Кроме того, 23 марта в Черновицкой области коронавирусом COVID-19 заболели еще 13 человек, заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей Facebook-странице. Всего количество зараженных в регионе возросло до 38.

Накануне появилась информация, что в Черновицкую областную детскую клиническую больницу 23 марта госпитализировали четверых детей с подозрением на коронавирус COVID-19, всего на лечении в больнице находятся 14 человек. Из них пять с диагнозом коронавирус, а остальные - с подозрением на него.

"Двое матерей и трое их детей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов. Все остальные имеют температуру, нарушенное состояние и получают необходимое лечение", - заявили в ОГА.

В то же время в областной клинической больнице Черновцов находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус или с подозрением на него. Большинство людей чувствуют себя хорошо, но один пациент из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии.