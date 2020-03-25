Как выглядит Киев во время карантина: появилось интересное видео

Ограничительные меры во время карантина, о возможном ужесточении которых заявил во вторник, 24 марта, мэр Киева Виталий Кличко, сделали безлюдными главные улицы украинской столицы.

Это подтверждает видео, снятое во вторник, 24 марта, на Крещатике и Майдане Независимости, которое было опубликовано в соцсети Facebook.

Как видно на снятых из окна проезжающей машины кадрах, обычно многолюдная центральная часть Киева в этот день опустела. Редкие прохожие торопливо проходят улицей, возле остановок общественного транспорта, который перевозит пассажиров только по спецпропускам, стоит несколько человек.





Напомним, что в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за введенного карантина в связи с распространением смертельного коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", на въездах в Киев в связи с карантином начали устанавливать блокпосты, куда стянули бронетехнику.