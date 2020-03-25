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В Украине появилась еще одна жертва коронавируса: трагические подробности

среда, 25 марта 2020, 09:43
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25 марта в Тернополе скончался зараженный коронавирусом мужчина, ему было 68 лет. Это четвертая жертва вируса в Украине.

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Как сообщил Тернопольский штаб для борьбы с вирусом, мужчина скончался в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

По уточненным данным, от осложнений вируса умер житель Монастырского района села Ковалевка.

Это первый летальный исход с зараженным коронавирусом на территории Тернопольской области.

Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения смертельным коронавирусом, и ежедневно цифра неумолимо растет. С детальной картой его распространения можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковске уже похоронили 56-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса. Ее хоронили в спецодежде, а в самой могиле хлорку перемешали со слоем земли, чтобы инфекция не распространилась.

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