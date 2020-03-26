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Коронавирус разошелся Украиной и начал убивать: актуальная карта

четверг, 26 марта 2020, 10:36
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В Министерстве здравоохранения озвучили свежи данные по зараженным коронавирусом в Украине. По состоянию на утро 26 марта их число составляет 156 человек.

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"Апостроф" публикует актуальную карту распространения вируса по Украине.

Так, больше всего зараженных сосредоточено в городе Киеве (34 человека) и Киевской области (24). Второе место по количеству инфицированных у Черновицкой области (40 человек и один летальный исход).

По свежей карте видно, что случаи заражения не зафиксированы только в семи украинских областях.

Напомним, что в Украине в ближайшее время могут ввести чрезвычайное положение из-за невыполнения карантина.

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