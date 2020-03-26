Введут ли в Украине чрезвычайное положение: в Кабмине сделали важное заявление

В Украине в ближайшее время могут ввести чрезвычайное положение из-за невыполнения карантина. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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В беседе с журналисткой Алесей Бацман чиновник отметил, что люди продолжают игнорировать рекомендации властей, подвергая себя и других опасности.

"Это вполне возможно, но принятие решения будет базироваться на скорости распространения эпидемии. Мы с вами говорили, что люди не выполняют предписаний, не выполняют рекомендаций, садятся в автобусы и таким образом подвергают себя и других опасности. Если это в течение дня – двух не изменится, придется, видимо, помогать", – сказал он.

В завершении Резников отметил, что для него не будет сюрпризом, если президент подпишет такое решение.

Напомним, что 25 марта в Украине продлили карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации.