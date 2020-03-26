Гробы за окном и никаких тестов: украинка шокировала рассказом о "проверке" на коронавирус в Днепре

Украинка, которая вернулась в Украину поездом Рига-Киев 23 марта, рассказала об ужасающих реалиях украинской медицины. По словам девушки, в стране абсолютно не готовы к проверке украинцев на коронавирус, а экспресс-тестов, которые якобы получили регионы, попросту нет.

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На своей странице в Instagram Ольга Г. детально рассказала о том, как пассажиров поезда "обследовали" в больнице Днепра.

По словам девушки, в Днепр ее и других пассажиров доставили на автобусе, который предоставили днепровские власти. В пути людям выдали еду, которую им пришлось есть во время остановки в лесу под Киевом при 6 градусах мороза.

"Но и это уже что-то после суток в пути и при условии, что покушать больше негде. Для справления нужды останавливают в поле (температура не выше -6, сильный ветер) - никаких нормальных туалетов, мы же "заразные" и нельзя контактировать с людьми даже в масках. (Тут все вполне логично, я просто описываю события). Только по пути мы узнаём, что нас везут в 21 больницу на экспресс-тест. Я даже обрадовалась! 5 утра - мы заезжаем на территорию больницы, ворота которой за нами закрываются и строго охраняются Нацполицией. Врачи объявляют, что будут впускать в одиночные "боксы" и обследовать каждого по очереди", - пишет она.

В больнице у людей измерили температуру, давление, а также взяли полную информацию о гражданах и о месте, где они будут самоизолироваться.

"Ждешь. На улице все так же холодно. В процессе проверок выходит врач, который ещё вежливо просит забрать все свои вещи из автобуса и отнести в палату на время ожидания результатов этого "обследования". У людей паника: какие тут надо ждать результаты, если у нас всего лишь померяли температуру и давление? Каждый человек знает, что 36,6 - это очевидная норма, не требующая заключений врача. От людей поступают вопросы: что будет дальше? Вполне логичные вопросы от человека, который в сотый раз за вторые сутки слышит фразу "мы ничего не знаем". И вот эта неизвестность пугает больше всего. Нас то везли на экспресс-тест, а не на стационар", - рассказывает Ольга.

Под зданием с боксами люди простояли почти до 8 утра, после чего врачи заявили, что планируют поселить всех на карантин.

"На сколько дней? Может, на два, три, семь - никто не знает. Экспресс-тестов нет. Заселяемся в корпус по "люкс-номерам". Двери корпуса закрываются за нами и выйти из него ты уже не можешь. По территории полиция... В отделении в общественном (что уже странно с условием что якобы кто-то может быть заражен и будет заражать остальных) пользовании стоит несколько бутылок питьевой воды, чай в пакетиках. Все это закончилось уже в первые часы нашего пребывания в больнице", - описывает ситуацию украинка.

По словам девушки, еда в больнице была ужасной. На утро людям дали "слипшуюся кирпичом овсянку", кусочек хлеба и чай. В обед они получили "зажарку с водичкой, картошкой и почти без соли".

"Каждый час бегают медсестры с одинаковыми вопросами: "фамилия, дата рождения, адрес". Странно, что эта информация спрашивается каждый час, ведь за час такие данные изменить сложно. На вопросы о тестах получаем ответ: "Их нет! Совсем нет"... Посуда - керамическая тарелка, помытая общей мочалкой и дай бог с моющим. (Напоминаю, больница - инфекционная. Там находятся люди, которые заражены ботулизмом, дизентерией и т.д.). После обеда из окна видно два гроба: синий и красный. К этой истории отношения не имеют, но на психику давит страшно", - поделилась Ольга.

Спустя некоторое время врачи решили отпустить некоторых жителей Кривого Рога на самоизоляцию, не сделав ни единого анализа.

"И тут я понимаю окончательно, что проверять/лечить никто никого и не собирался. Зачем нас туда привезли в 5 утра, нагнав столько паники? А вот для такого же хайпа, как это было и с поездом, в котором мы просто так просидели почти 4 часа читая страшные лживые новости журналистов. Итог: людей просто отпустили домой. Дома мы уже читаем в новостях о том, что у всех якобы взяты анализы на коронавирус и в течении суток ожидаются результаты. Из всей этой ситуации можно вынести то, что в нашей стране правды добиться невозможно, что медицина у нас более чем паршивая, а множество людей - злые и жестокие. Эту страну убьет не коронавирус уж точно", - резюмировала она.

Напомним, что по состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировано 146 случаев заражения коронавирусом COVID-19.