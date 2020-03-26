Появились неожиданные данные про "невидимые" случаи коронавируса

Около 30% случаев заражений коронавирусом проходит без каких-либо симптомов либо они появлялись позже.

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Об этом свидетельствуют данные китайского правительства, передает South China Morning Post.

Также статистику подтвердила группа японских экспертов из Университета Хоккайдо. У 30,8% пациентов, эвакуированных из Уханя, не зафиксировали никаких симптомов.

По мнению японских экспертов, многое указывает на то, что "значительное количество случаев заражения не диагностируется".

Информация про большой процент "невидимых" случаев контрастирует с заявлением Всемирной организации здравоохранения, что передача вируса от лиц без симптомов - чрезвычайно редкое явление. По данным ВОЗ, бессимптомными являются лишь от 1 до 3% всех случаев коронавируса в Евросоюзе.

Как соощал "Апостроф" британские медики предложили использовать потерю способности ощущать запахи для выявления скрытых носителей коронавируса.

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