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Появились неожиданные данные про "невидимые" случаи коронавируса

четверг, 26 марта 2020, 05:24
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Около 30% случаев заражений коронавирусом проходит без каких-либо симптомов либо они появлялись позже.

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Об этом свидетельствуют данные китайского правительства, передает South China Morning Post.

Также статистику подтвердила группа японских экспертов из Университета Хоккайдо. У 30,8% пациентов, эвакуированных из Уханя, не зафиксировали никаких симптомов.

По мнению японских экспертов, многое указывает на то, что "значительное количество случаев заражения не диагностируется".

Информация про большой процент "невидимых" случаев контрастирует с заявлением Всемирной организации здравоохранения, что передача вируса от лиц без симптомов - чрезвычайно редкое явление. По данным ВОЗ, бессимптомными являются лишь от 1 до 3% всех случаев коронавируса в Евросоюзе.

Как соощал "Апостроф" британские медики предложили использовать потерю способности ощущать запахи для выявления скрытых носителей коронавируса.

О ситуации с распространением коронавируса в Украине также читайте в материале "Апострофа": Государство плюет на всех медиков, мы находимся на грани - эпидемиолог.

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