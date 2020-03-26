В Киеве еще шесть человек подхватили коронавирус: появились данные о зараженных

Число инфицированных смертельным коронавирусом в Киеве возросло до 40 человек. 26 марта стало известно о еще шести случаях заражения.

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Об этом во время традиционного брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, заболели женщина 35 лет и пятеро мужчин возрастом от 28 до 70 лет. Один из зараженных - военнослужащий.

"Четыре человека находятся в Александровской больнице, один в Военном госпитале, еще один в самоизоляции дома", - сказал градоначальник.

При этом Кличко не стал уточнять, где именно люди могли заразиться смертельным вирусом.

Напомним, что по состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19. После озвученных Кличко данных число зараженных составляет 162 человека.