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В России в "адском" пожаре погибло много детей: страшные подробности и фото

среда, 25 марта 2020, 06:57
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В ночь на среду, 25 марта, во время пожара в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области (Российская Федерация) погибло семеро людей, среди которых восьмилетние двойняшки.

Об этом сообщают российские СМИ.

Деревянный дом площадью около 100 квадратных метров выгорел полностью. Огонь распространился очень быстро, не оставив шансов на спасение находившимся в доме людям. Трое детей и четверо взрослых задохнулись от дыма при пожаре.

Предварительной причиной трагедии называютт неосторожное обращение с огнем. Жильцы этого дома часто выпивали и курили прямо в доме. Вероятно, кто-то из взрослых заснул с непогашенной сигаретой.

СМИ опубликовали список погибших:

Оксана Пономарева, 1982 г.р. (хозяйка квартиры);

Софья Пономарева, 2012 г.р.;

Валерия Пономарева, 2012 г.р. (двойняшки с Софьей);

Кристина Вехова, 2002 г.р.;

Петр Баклыков, 1975 г.р.;

Александр Нефедов, 1983 г.р.;

Денис Вахнин, 1982 г.р.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Пермском крае (Россия) произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Западная граница СССР", в небе заметили зарево.

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