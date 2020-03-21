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В России вспыхнул масштабный пожар на заводе: в сети делятся "адскими" видео

суббота, 21 марта 2020, 09:51
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В субботу, 21 марта, в России в Дмитровском районе Подмосковья произошел масштабный пожар, а столб дыма поднялся высоко в небо.

Об этом сообщает ресурс tv360 в Telegram.

Возгорание случилось на складе алюминиевого завода. Площадь пожара около 60 тысяч "квадратов". Огонь распространился на 80% здания, кровля обрушилась на всей площади здания. Огромный столб дыма виден за километры вокруг.

Информации о пострадавших нет. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На тушение направлена авиация.

Как сообщал "Апостроф", 19 марта в Голосеевском районе Киева произошел пожар, а столб дыма было видно из разных районов города.

А 20 марта в Днепровском районе Киева в 10-этажном жилом доме возник пожар. В результате в квартире погибли двое людей.

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