В России вспыхнул масштабный пожар на заводе: в сети делятся "адскими" видео

В субботу, 21 марта, в России в Дмитровском районе Подмосковья произошел масштабный пожар, а столб дыма поднялся высоко в небо.
Об этом сообщает ресурс tv360 в Telegram.
Возгорание случилось на складе алюминиевого завода. Площадь пожара около 60 тысяч "квадратов". Огонь распространился на 80% здания, кровля обрушилась на всей площади здания. Огромный столб дыма виден за километры вокруг.
Информации о пострадавших нет. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На тушение направлена авиация.
Как сообщал "Апостроф", 19 марта в Голосеевском районе Киева произошел пожар, а столб дыма было видно из разных районов города.
А 20 марта в Днепровском районе Киева в 10-этажном жилом доме возник пожар. В результате в квартире погибли двое людей.