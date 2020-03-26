В Украину прилетит новый самолет с тестами и масками из Китая: сколько и чего привезут

27 марта в Украину прибудет второй рейс из Китая с медицинской помощью. Он доставит в страну новую партию тестов, аппаратов ИВЛ, масок и других вещей, которые нужны для борьбы с коронавирусом.

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Как сообщает "Апостроф", об этом изданию "Страна" сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Это казахский "Боинг". Он уже вылетел из Астаны в Китай. Он загрузится и завтра уже будет в Киеве. В последующем борты будут приземляться в Украине через день", - отметил он.

По словам представителя президента, борт загрузят в аэропорту недалеко от Гуанчжоу.

"Это более удобно и быстро с точки зрения логистики и загрузки борта. Гуанчжоу - это огромный аэропорт, где приземляется и взлетает большое число рейсов. И там сложно многие вещи было решать. В небольшом аэропорту все будет быстрее", - отметил Тимошенко.

Всего в Украину доставят около 100 тысяч ПЦР-тестов, которые могут точно поставить диагноз по коронавирусу. Также борт доставит 280 000 респираторов, 30 000 защитных костюмов и значительное количество медицинских масок.

"Кроме того, из Южной Кореи в течение двух дней в Украине поступит еще 100 000 таких тестов. То есть скоро у нас будет 250 тысяч ПЦР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа", - сказал он.

По словам Тимошенко, уж все регионы Украины получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты.

Напомним, что в Украине в ближайшее время могут ввести чрезвычайное положение из-за невыполнения карантина.