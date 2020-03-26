Японию накрыла новая волна коронавируса, десятки смертей за сутки

В Японии зафиксировали новую волну смертей из-за смертельного коронавируса. В течение 25 марта здесь зарегистрировали более 45 случаев смерти.

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Как пишет Reuters, по состоянию на 26 марта в стране известно о 1314 случаах заболевания коронавирусом.

"Я сказал премьер-министру Абэ, что существует высокий риск широкого распространения коронавируса", - прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Катсунобу Като, который провел экстренную встречу с Синдзо Абэ и министром экономики Ясутоши Нисимура.

Не исключено, что в ближайшее время премьер-министр может объявить чрезвычайное положение. На такие меры власти пойдут в том случае, если болезнь будет представлять серьезную опасность для жизни людей и начнет быстрое распространение.

В Японии уверены, что такие события грозят серьезными экономическими убытками.

Напомним, что по состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19.