Коронавирус накрыл еще одну область Украины

В пятницу, 27 марта, в Хмельницкой области был обнаружен первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщается на Facebook-странице Хмельницкого горсовета.

Отмечается, при этом, что ранее экспресс-тест у этого пациента показывал отрицательный результат. В данный момент больной находится в стабильном состоянии, средней тяжести.

"По другим 5 подозрениям, в том числе и по том, где экспресс-тест дал сомнительно-положительный результат, и которое уже разгоняли в СМИ, подозрения сняты. Лабораторные анализы вирус не подтвердили. Поэтому, просим доверять только официальной информации", - отметили в горсовете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в пятницу, 27 марта, в Полтавской области был получен первый позитивный результат теста на коронавирус Covid-19: подтвердили заболевание у 75-летней жительницы города Кременчуг.