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Под Киевом девушке оторвало голову в страшном ДТП: опубликованы фото

пятница, 27 марта 2020, 07:41
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Недалеко от Киева мотоциклист с пассажиркой попали в смертельное ДТП - водитель и девушка погибли на месте.

Про аварию сообщили утром 27 марта в телеграм-канале dtp kiev info.

Авария произошла в Вышгородском районе на автодороге между селами Сухолучье и Богданы. Водитель, управляя мотоциклом Kawasaki, не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и пассажирка погибли на месте. Девушке в результате ЧП оторвало голову.

Как сообщал "Апостроф", 26 марта на Воздухофлотском проспекте в Киеве разбился автомобиль Renault службы такси Bolt - погибла пассажирка. По словам очевидцев, такси на высокой скорости врезалось в конструкцию пешеходного перехода. Водитель был госпитализирован без сознания в критическом состоянии.

Ранее компания молодежи попала в ДТП с переворотом на мосту Патона в Киеве.

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