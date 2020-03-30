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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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На Донбассе в огненном ДТП погибло много людей: первые подробности катастрофы

понедельник, 30 марта 2020, 10:53
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В воскресенье, 29 марта, на оккупированной части Донбасса, неподалеку от захваченного незаконными группировками города Шахтерск, произошла смертельная авария, погибли четыре человека.

Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ со ссылкой на группировку под названием "МЧС ДНР".

Так, в сообщении говорится, что на дороге Енакиево-Шахтерск-Амвросиевка столкнулись два легковых автомобиля - ВАЗ-2121 "Нива" и Dacia Logan.

После лобового столкновения двух автомобилей на месте аварии произошел пожар. Спасатели подъехали на место ДТП через несколько минут, но четверых пострадавших спасти не сумели – их тела достали из сгоревших авто.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе перевернулся, потеряв управление, автомобиль BMW X5, за рулем которого, по данным журналистов, находился подполковник полиции.

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